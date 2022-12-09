В Украине могут увеличить сроки для оплаты штрафов автофиксации
Кабинет Министров Украины предлагает увеличить сроки для уплаты штрафов за нарушение ПДД, которые были зафиксированы камерами автофиксации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Правительство одобрило законопроект, направленный на обеспечение эффективности выполнения постановлений о наложении штрафов за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые были зафиксированы в автоматическом режиме. Он также будет способствовать решению проблем при исполнении этих постановлений, а также при их принудительном исполнении.
Законопроект предусматривает увеличение сроков для уплаты штрафа по постановлению и увеличение сроков принудительного выполнения соответствующего постановления.
Напомним, ранее правительство упростило установку и использование проблесковых маячков оранжевого цвета на автомобилях.
РБК-Украина также сообщало, что с 5 декабря заработал экспериментальный проект "єЧерга", который позволит сократить время прохождения границы грузовикам.
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