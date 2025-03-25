В Україні можуть з'явитися банки нового типу: що ухвалила Рада

За його даними, проєкт №13018 в першому читанні підтримали 269 депутатів.

Документ передбачає появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг - банків фінансової інклюзії. Вони будуть обслуговувати громадян і дрібний бізнес у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях (на кшталт високогірних регіонів).

Законопроєкт визначає процедуру отримання обмеженої банківської ліцензії. Для забезпечення фокусу на відповідні цільові групи клієнтів обмежується робота з великим і середнім бізнесом з оборотом понад 2 млн євро. Також пропонується встановити обмеження щодо загального обсягу кредитних коштів, які можуть надаватись одному позичальнику.

Банк для "Укрпошти"

Нагадаємо, голова "Укрпошти" Ігор Смілянський неодноразово заявляв про бажання компанії на додаток до поштових надавати ще і банківські послуги.

Категорично проти цієї ідеї був регулятор - Національний банк України. Основними аргументами були такі: і без того велика частка держави в банківській системі (близько 55%), відсутність досвіду роботи на банківському ринку у неефективної "Укрпошти", що не може задовольнити потреби громадян навіть у поштових послугах.

Однак у 2024 році в Меморандумі з МВФ несподівано з'явився пункт про підготовку законодавчої пропозиції щодо спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії.

Наприкінці вересня 2024 року НБУ представив законопроєкт, який дозволить компаніям отримувати обмежену банківську ліцензію та дасть змогу вирішити питання доступу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

Попри те, що в законопроєкті немає ані слова про "Укрпошту", не є секретом, що він писався під "Укрпошту, щоб дати державному поштовому оператору законну можливість надавати банківські послуги.

Водночас Верховна Рада України у грудні 2024 року відхилила законопроєкт щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні.

Таким чином, це вже друга спроба провести цей законопроєкт.