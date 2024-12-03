Рада провалила законопроєкт про банк для "Укрпошти"

Верховна Рада України відхилила законопроєкт про щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Він передбачає появу банків нового типу з обмеженою ліцензією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За його даними, проєкт № 12044 підтримав тільки 221 депутат. Документ повернутий авторам проєкту - народним депутатам, який подавали проєкт, розроблений НБУ.

Проєкт щодо обмеженої банківської ліцензії

Наприкінці вересня НБУ представив законопроєкт, який дозволить компаніям отримувати обмежену банківську ліцензію та дасть змогу вирішити питання доступу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

Планувалося, що на українському фінансовому ринку з’явиться новий тип банківської установи – банк фінансової інклюзії.

Обмежена банківська ліцензія дає можливість великим роздрібним та поштовим компаніям, які мають компетенцію обслуговування великої кількості клієнтів та відділень, створити окрему юридичну особу - банк фінансової інклюзії, щоб, використовуючи наявну інфраструктуру, надавати фінансові послуги населенню та дрібному бізнесу.

За розрахунками Світового банку, рівень фінансової інклюзії - охоплення населення фінансовими послугами - в Україні у 2021 році становив 84%, що на 11 в.п. менше, ніж цільові 95%.

Водночас для забезпечення фокусу на клієнтах-фізособах та малому бізнесу банки фінансової інклюзії будуть обмежені у проведенні операцій з іншими сегментами клієнтів (середнім та великим бізнесом) та операцій на ринках капіталу. Також встановлюватимуться обмеження щодо загального обсягу кредитних коштів, які можуть надаватись одному позичальнику.

Банк для "Укрпошти"

Попри те, що в законопроєкті немає ані слова про "Укрпошту", не є секретом, що він писався під "Укрпошту, щоб дати державному поштовому оператору законну можливість надавати банківські послуги. За твердженнями голови компанії Ігоря Смілянського, "Укрпошта" наразі готова стати банком фінансової інклюзії.

Появою на світ законопроєкт зобов’язаний Міжнародному валютному фонду - Меморандум про економічну та фінансову політику від 17 червня цього року передбачає підготовку законодавчої пропозиції щодо спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії.