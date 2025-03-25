В Украине могут появиться банки нового типа: что одобрила Рада

По его данным, проект №13018 в первом чтении поддержали 269 депутатов.

Документ предусматривает появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг - банков финансовой инклюзии. Они будут обслуживать граждан и мелкий бизнес в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях (вроде высокогорных регионов).

Законопроект определяет процедуру получения ограниченной банковской лицензии. Для обеспечения фокуса на соответствующие целевые группы клиентов ограничивается работа с крупным и средним бизнесом с оборотом более 2 млн евро. Также предлагается установить ограничения по общему объему кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику.

Банк для "Укрпочты"

Напомним, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский неоднократно заявлял о желании компании в дополнение к почтовым предоставлять еще и банковские услуги.

Категорически против этой идеи был регулятор - Национальный банк Украины. Основными аргументами были следующие: и без того большая доля государства в банковской системе (около 55%), отсутствие опыта работы на банковском рынке у неэффективной "Укрпочты", которая не может удовлетворить потребности граждан даже в почтовых услугах.

Однако в 2024 году в Меморандуме с МВФ неожиданно появился пункт о подготовке законодательного предложения по специализированной и ограниченной банковской лицензии.

В конце сентября 2024 года НБУ представил законопроект, который позволит компаниям получать ограниченную банковскую лицензию и позволит решить вопрос доступа к финансовым услугам в отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к военным действиям, и на освобожденных территориях.

Несмотря на то, что в законопроекте нет ни слова об "Укрпочте", не секрет, что он писался под "Укрпочту, чтобы дать государственному почтовому оператору законную возможность предоставлять банковские услуги.

В то же время Верховная Рада Украины в декабре 2024 года отклонила законопроект по развитию финансовой инклюзии в Украине.

Таким образом, это уже вторая попытка провести этот законопроект.