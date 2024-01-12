В Україні можливі позаштатні ситуації з електроенергією. Шмигаль назвав основні причини

"Наостанок. Про ситуацію в енергетиці. Ми пройшли майже половину зими. Завдяки попередній підготовці та професіоналізму енергетиків пройшли успішно", - йдеться в заяві.

За його словами, 10 січня було зафіксовано рекордне споживання в енергосистемі. Енергетика країни працювала на піку можливостей і вдало склала цей іспит.

"Зараз електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіки відключень. Але через негоду та попередні руйнування можливі позаштатні ситуації", - додав Шмигаль.

Глава уряду ще раз закликав усіх до економії.

Рекордне споживання електроенергії під час негоди

Нещодавно в Україні сьогодні було встановлено новий рекорд споживання електроенергії за весь опалювальний сезон. Громадян та бізнес закликали ощадливо спожити світло, що сприятиме скорішому збалансуванню роботи енергосистеми.

Так, останні кілька днів в Україні спостерігаються сильні морози. У деяких регіонах країни температура знизилася до -25 градусів.

Додамо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже заявляв, що уряд вірить у міцність української енергетики та що відключення не плануються, але при цьому готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.