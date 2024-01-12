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В Украине возможны внештатные ситуации с электроэнергией. Шмыгаль назвал основные причины

Архивное фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине сейчас электроэнергии достаточно, чтобы не применять графики отключений. Но из-за непогоды и предыдущих разрушений возможны внештатные ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Напоследок. О ситуации в энергетике. Мы прошли почти половину зимы. Благодаря предварительной подготовке и профессионализму энергетиков прошли успешно", - говорится в заявлении.

По его словам, 10 января было зафиксировано рекордное потребление в энергосистеме. Энергетика страны работала на пике возможностей и удачно сдала этот экзамен.

"Сейчас электроэнергии достаточно, чтобы не применять графики отключений. Но из-за непогоды и предыдущих разрушений возможны внештатные ситуации", - добавил Шмыгаль.

Глава правительства еще раз призвал всех к экономии.

Рекордное потребление электроэнергии во время непогоды

Недавно в Украине был установлен новый рекорд потребления электроэнергии за весь отопительный сезон. Граждан и бизнес призвали бережно употребить свет, что будет способствовать скорейшему сбалансированию работы энергосистемы.

Да, последние несколько дней в Украине наблюдаются сильные морозы. В некоторых регионах страны температура снизилась до -25 градусов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял, что правительство верит в прочность украинской энергетики и что отключения не планируются, но при этом готовится ко всем возможным сценариям развития событий.

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Электроэнергия