В Україні можливі перебої з мобільним зв’язком та інтернетом через російські атаки

Цілодобові російські обстріли призвели до пошкоджень телекомунікаційної інфраструктури України. Можливі проблеми зі зв’язком та інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного регулятора України у галузі зв'язку (НКЕК) у Facebook.

Проблеми зі зв'язком

У НКЕК зазначили, що через постійні російські атаки телекомунікаційна інфраструктура також зазнає пошкоджень.

"Унаслідок цього можуть спостерігатися тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та стабілізацією роботи мереж, кажуть у НКЕК.

Нагадаємо, НКЕК - регулятор у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштових послуг.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія під час масованої атаки на Україну 23 вересня вдарила по дата-центрах, намагаючись порушити роботу систем сповіщення про повітряні загрози.