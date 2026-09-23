ua en ru
Ср, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Україні можливі перебої з мобільним зв’язком та інтернетом через російські атаки

21:47 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
В Україні можливі перебої з мобільним зв’язком та інтернетом через російські атаки Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Цілодобові російські обстріли призвели до пошкоджень телекомунікаційної інфраструктури України. Можливі проблеми зі зв’язком та інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного регулятора України у галузі зв'язку (НКЕК) у Facebook.

Проблеми зі зв'язком

У НКЕК зазначили, що через постійні російські атаки телекомунікаційна інфраструктура також зазнає пошкоджень.

"Унаслідок цього можуть спостерігатися тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та стабілізацією роботи мереж, кажуть у НКЕК.

Нагадаємо, НКЕК - регулятор у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштових послуг.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія під час масованої атаки на Україну 23 вересня вдарила по дата-центрах, намагаючись порушити роботу систем сповіщення про повітряні загрози.

Крім того, під час атаки РФ на Київ 23 вересня було пошкоджено один зі столичних дата-центрів. Через це у мережах провайдерів UTELS та "Павутина" виникли перебої зі зв'язком і доступом до окремих послуг.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
зв'язок Війна Росії проти України
Новини
У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває
У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом