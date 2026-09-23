В Украине возможны перебои с мобильной связью и интернетом из-за российских атак
Круглосуточные российские обстрелы повлекли за собой повреждения телекоммуникационной инфраструктуры Украины. Возможны проблемы со связью и интернетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного регулятора Украины в области связи (НКЭК) в Facebook.
Проблемы со связью
В НКЭК отметили, что из-за постоянных российских атак телекоммуникационная инфраструктура также испытывает повреждения.
"В результате могут наблюдаться временные перебои в работе сетей и доступе к услугам связи", - говорится в сообщении.
Специалисты уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры и стабилизацией работы сетей, говорят в НКЭК.
Напомним, НКЭК - регулятор в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовых услуг.
Ранее РБК-Украина писало, чтоРоссия во время массированной атаки на Украину 23 сентября ударила по дата-центрам, пытаясь нарушить работу систем оповещения о воздушных угрозах.
Кроме того, во время атаки РФ на Киев 23 сентября был поврежден один из столичных дата-центров. Поэтому в сетях провайдеров UTELS и "Паутина" возникли перебои со связью и доступом к отдельным услугам.