UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

В України може з'явитись ще один "гарант безпеки" та спонсор закупівель зброї у США

Фото: заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква (president.gov.ua)
Автор: Маловічко Юлія

Україна розраховує, що Туреччина стане одним з ключових контрибуторів гарантій безпеки та приєднається до закупівель американської зброї за програмою PURL.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час прийняття в посольстві Туреччини в Україні з нагоди 102-ї річниці заснування Турецької Республіки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Жовква подякував Анкарі за активну участь в роботі "коаліції рішучих" та висловив упевненість, що Туреччина стане одним з основних контрибуторів гарантій безпеки.

"Переконаний також, що приєднання Туреччини до ініціативи PURL у рамках НАТО - це питання найближчого часу. Ці внески до програми PURL потрібні Україні вже зараз, щоб врятувати життя і швидше спільно рухатися до справедливого миру", - сказав заступник глави ОП і закликав не зволікати з цим рішенням, яке є важливим для України.

Він також подякував Туреччині за всю оборонну допомогу, яка була надана і продовжує надаватися

"Наш спільний інтерес - щоб російська агресія більше не повторилася. Відданість миру сьогодні вимірюється конкретними одиницями озброєння та сталою підтримкою України", - додав Жовква.

Заступник голови ОП також зазначив, що проведення наступного саміту НАТО в Анкарі є справедливим, адже саме на "нашому фланзі" визначається майбутнє європейської безпеки.

"Переконаний, що Україна займе належне місце на саміті та матиме що запропонувати", - підсумував чиновник.

Нагадаємо, днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина може прийняти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, якщо її не вдасться організувати в Будапешті.

Ще ми повідомляли, що 22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким підрозділи ЗСУ поїдуть на військові навчання до Туреччини та Британії.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОІгор ЖовкваТуреччинаЗброя з СШАВійна в УкраїніГарантії безпеки