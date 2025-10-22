Зеленський підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав". Він дозволить направити підрозділи ЗСУ до Турецької Республіки і Великої Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Зазначається, що ухвалений документ дозволить забезпечити виконання заходів, спрямованих на зміцнення національної безпеки та оборони України.
Як пояснюють у документі, реалізація закону також покращить механізми отримання військової техніки від країн-партнерів, а також укомплектування підрозділів особовим складом і новими зразками озброєння. Водночас підготовка до експлуатації такої техніки передбачає тривалі цикли навчання.
До Турецької Республіки:
- корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців.
До Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:
- протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
