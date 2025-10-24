ua en ru
Туреччина готова в будь-який момент прийняти зустріч Трампа і Путіна, - Ердоган

Анкара, П'ятниця 24 жовтня 2025 16:16
UA EN RU
Туреччина готова в будь-який момент прийняти зустріч Трампа і Путіна, - Ердоган Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина може прийняти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, якщо її не вдасться організувати в Будапешті.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.

"Ми в будь-який момент готові прийняти у себе таку зустріч (Трампа і Путіна - ред.). Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася. Ми вважаємо, що для припинення цієї війни корисний будь-який діалог", - заявив Ердоган.

Він додав, що Туреччина відстоювала діалог від самого початку і заявляла про можливість справедливого миру.

За словами Ердогана, в Анкари хороші відносини як із Києвом, так і з Москвою, вона заслужила довіру двох воюючих країн.

"Це дає нам перевагу на шляху до миру, і ми маємо намір використовувати цю ситуацію на благо людства", - сказав турецький лідер.

Зустріч Трампа і Путіна перенесли

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін хочуть провести нову зустріч, щоб обговорити можливість врегулювання війни РФ проти України. Зустріч має відбутися в Будапешті.

Американський лідер хотів уже цього тижня організувати зустріч делегацій США і Росії в рамках підготовки до саміту, але вона так і не відбулася.

Але 23 жовтня президент США заявив, що він скасував зустріч із головою Кремля, оскільки на ній не вийшло б досягти бажаних результатів.

За словами Трампа, у нього щоразу відбуваються хороші розмови з Путіним, але вони "нікуди не ведуть".

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що Білий дім усе ще не відкидає зустрічі Трампа і Путіна, але важливим є позитивний результат.

Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Туреччина Дональд Трамп Зустріч Трампа та Путіна Реджеп Тайіп Ердоган Війна в Україні
