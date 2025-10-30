У Украины может появиться еще один "гарант безопасности" и спонсор закупок оружия у США

Украина рассчитывает, что Турция станет одним из ключевых контрибуторов гарантий безопасности и присоединится к закупкам американского оружия по программе PURL.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква во время приема в посольстве Турции в Украине по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Жовква поблагодарил Анкару за активное участие в работе "коалиции решительных" и выразил уверенность, что Турция станет одним из основных контрибуторов гарантий безопасности.
"Убежден также, что присоединение Турции к инициативе PURL в рамках НАТО - это вопрос ближайшего времени. Эти взносы в программу PURL нужны Украине уже сейчас, чтобы спасти жизни и быстрее совместно двигаться к справедливому миру", - сказал заместитель главы ОП и призвал не медлить с этим решением, которое является важным для Украины.
Он также поблагодарил Турцию за всю оборонную помощь, которая была предоставлена и продолжает предоставляться
"Наш общий интерес - чтобы российская агрессия больше не повторилась. Преданность миру сегодня измеряется конкретными единицами вооружения и постоянной поддержкой Украины", - добавил Жовква.
Заместитель председателя ОП также отметил, что проведение следующего саммита НАТО в Анкаре является справедливым, ведь именно на "нашем фланге" определяется будущее европейской безопасности.
"Убежден, что Украина займет должное место на саммите и будет что предложить", - подытожил чиновник.
Напомним, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, если ее не удастся организовать в Будапеште.
Еще мы сообщали, что 22 октября президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому подразделения ВСУ поедут на военные учения в Турцию и Британию.