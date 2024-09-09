В Україні місцева влада зможе забороняти знесення історичних будівель: про що йдеться

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендує народним депутатам ухвалити за основу проект закону, який заборонить знесення історичних будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний законопроект .

Чому знесення історичних будівель пропонують заборонити

Ініціатори законопроекту зазначають, що останнім часом в Україні збільшилась кількість рішень органів місцевого самоврядування щодо відведення під будівництво (яке включає і нове будівництво, і реконструкцію, і знесення) земельних ділянок під будівлями цінної історичної забудови.

Йдеться про будівлі, які мають історичну цінність, але не мають статусу об'єктів культурної спадщини.

Проблема полягає в тому, що знесення таких будівель (або ж їхня кардинальна перебудова) призводять до:

втрати ідентичності населених пунктів (у тому числі міста Києва)

руйнації традиційного історичного середовища

розчарування, протестів і додаткової психологічної травми місцевих мешканців

Крім того, такі дії протирічать Міжнародній хартії з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць (Венеціанській хартії) та ряду інших ратифікованих Україною хартій зі збереження культурного надбання людства.

Що може змінитися після набуття законом чинності

Після схвалення проекту закону №11481 Верховною Радою та набуття ним чинності, в Україні будуть визначені правові засади цінної історичної забудови - як такої, яка не обов'язково належить до пам'яток культурної спадщини та щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, але містить історичну цінність для відповідного населеного пункту.

При цьому органи місцевого самоврядування отримають повноваження:

формувати переліки особливо цінних об'єктів громади - з огляду на їх історико-культурний, природний, архітектурний, археологічний, мистецький і суспільний статус та потенціал

встановлювати порядок використання цінної історичної забудови та значних історичних будинків, будівель і споруд (які формують цінну історичну забудову і традиційний характер середовища)

встановлювати особливі вимоги щодо зміни/перебудови/заборони на знесення/зміни функції об'єкта цінної історичної забудови

Йдеться про те, що місцева влада зможе (в межах повноважень, визначених законом) встановлювати необхідні обмеження для власників та користувачів об'єктів цінної історичної забудови - задля досягнення справедливого балансу між розвитком населеного пункту та збереженням його історичного середовища.

Це має покращити інвестиційний клімат в населених пунктах та підсилити ідентичність міст України, що особливо важливо під час збройної агресії проти нашої держави.