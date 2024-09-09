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В Украине местные власти смогут запрещать снос исторических зданий: о чем речь

Понедельник 09 сентября 2024 16:30
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В Украине местные власти смогут запрещать снос исторических зданий: о чем речь Исторические здания Украины предлагают защитить от сноса и перестройки (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти рекомендует народным депутатам принять за основу проект закона, который запретит снос исторических зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

Почему снос исторических зданий предлагают запретить

Инициаторы законопроекта отмечают, что в последнее время в Украине увеличилось количество решений органов местного самоуправления насчет отвода под строительство (включающее и новое строительство, и реконструкцию, и снос) земельных участков под зданиями ценной исторической застройки.

Речь идет о зданиях, имеющих историческую ценность, но не имеющих статус объектов культурного наследия.

Проблема заключается в том, что снос таких зданий (или их кардинальная перестройка) приводят к:

  • потери идентичности населенных пунктов (в том числе города Киева)
  • разрушению традиционной исторической среды
  • разочарованию, протестам и дополнительной психологической травме местных жителей

Кроме того, такие действия противоречат Международной хартии по охране и реставрации недвижимых памятников и достопримечательностей (Венецианской хартии) и ряду других ратифицированных Украиной хартий по сохранению культурного достояния человечества.

Что может измениться после вступления закона в силу

После принятия проекта закона №11481 Верховной Радой и вступления его в силу, в Украине будут определены правовые основы ценной исторической застройки - как такой, которая не обязательно принадлежит к памятникам культурного наследия и только что обнаруженным объектам культурного наследия, но имеет историческую ценность для соответствующего населенного пункта.

При этом органы местного самоуправления получат полномочия:

  • формировать перечни особо ценных объектов общины - учитывая их историко-культурный, природный, архитектурный, археологический, художественный и общественный статус и потенциал
  • устанавливать порядок использования ценной исторической застройки и значительных исторических домов, зданий и сооружений (формирующих ценную историческую застройку и традиционный характер среды)
  • устанавливать особые требования по изменению/перестройке/запрету на снос/изменение функции объекта ценной исторической застройки

Речь идет о том, что местные власти смогут (в пределах полномочий, определенных законом) устанавливать необходимые ограничения для владельцев и пользователей объектов ценной исторической застройки - для достижения справедливого баланса между развитием населенного пункта и сохранением его исторической среды.

Это должно улучшить инвестиционный климат в населенных пунктах и усилить идентичность городов Украины, что особенно важно во время вооруженной агрессии против нашей страны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве с помощью тяжелой строительной техники снесли историческое здание - усадьбу Зеленских.

По словам активистов, на месте поместья, построенного еще в XIX веке, хотели построить вторую очередь ЖК под названием "Тургеневъ".

Местные власти призвали наказать виновных, а правоохранители взялись за расследование дела.

Позже стало известно, что скандал вокруг усадьбы Зеленских поставил на паузу снос другого исторического здания.

При подготовке материала были использованы следующие источники: сайт Верховной Рады Украины, проект закона №11481.

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