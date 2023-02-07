Україна вдень використовує по 5-6 тисяч артилерійських снарядів, - FT
Українські військові використовують вдень по 5-6 тисяч артилерійських боєприпасів. Така кількість снарядів становить річне замовлення невеликої європейської країни до війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Війна в Україні і великий попит серед інших держав змушує оборонні компанії різко збільшити обсяги виробництва. Виконавчий директор норвезької компанії Nammo, яка виробляє стрілецьку зброю, Мортен Брандтзег заявив, що європейські компанії вступили у певне протистояння за промислові потужності.
За його оцінками, Україна здійснює приблизно 5-6 тисяч артилерійських пострілів на день. Це, за словами Брандтзег, обсяг щорічного замовлення боєприпасів невеликої європейської держави у мирний час.
Керівник Nammo зазначив, що деякі компоненти мають такий попит, що час їх доставки розтягнувся вже не на місяці, а на роки. Це своєю чергою призвело до пошуку інших матеріалів, хімікатів, металі та пластмас, які можна замінити при виробництві зброї. Зокрема, одним з головним дефіцитних компонентів є азотна кислота.
Видання зазначає, що більшість оборонних компаній збільшили робочі зміни та найняли більше працівників. Так, німецький концерн Rheinmetall заявив минулого місця, що побудує новий завод в Угорщині, де будуть виробляти вибухові речовини.
Директор британської Chemrin Мік Орд зазначив, що деякі клієнти попросили збільшити випуск деяких матеріалів на 100-200%.
Водночас експерти пояснюють, що виробництво деяких матеріалів (не називаючи їх) займає до шести місяців. Тобто компанія випускає у рік лише дві партії.
Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що Росія відчуває дефіцит боєприпасів і тому не зможе ефективно підтримувати наступальні операції у 2023 році.
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