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Україна вдень використовує по 5-6 тисяч артилерійських снарядів, - FT

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Київ, Вівторок 07 лютого 2023 15:48
Україна вдень використовує по 5-6 тисяч артилерійських снарядів, - FT Фото: ЗСУ використовують по 5 тисяч артилерійських боєприпасів вдень (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові використовують вдень по 5-6 тисяч артилерійських боєприпасів. Така кількість снарядів становить річне замовлення невеликої європейської країни до війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Війна в Україні і великий попит серед інших держав змушує оборонні компанії різко збільшити обсяги виробництва. Виконавчий директор норвезької компанії Nammo, яка виробляє стрілецьку зброю, Мортен Брандтзег заявив, що європейські компанії вступили у певне протистояння за промислові потужності.

За його оцінками, Україна здійснює приблизно 5-6 тисяч артилерійських пострілів на день. Це, за словами Брандтзег, обсяг щорічного замовлення боєприпасів невеликої європейської держави у мирний час.

Керівник Nammo зазначив, що деякі компоненти мають такий попит, що час їх доставки розтягнувся вже не на місяці, а на роки. Це своєю чергою призвело до пошуку інших матеріалів, хімікатів, металі та пластмас, які можна замінити при виробництві зброї. Зокрема, одним з головним дефіцитних компонентів є азотна кислота.

Видання зазначає, що більшість оборонних компаній збільшили робочі зміни та найняли більше працівників. Так, німецький концерн Rheinmetall заявив минулого місця, що побудує новий завод в Угорщині, де будуть виробляти вибухові речовини.

Директор британської Chemrin Мік Орд зазначив, що деякі клієнти попросили збільшити випуск деяких матеріалів на 100-200%.

Водночас експерти пояснюють, що виробництво деяких матеріалів (не називаючи їх) займає до шести місяців. Тобто компанія випускає у рік лише дві партії.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що Росія відчуває дефіцит боєприпасів і тому не зможе ефективно підтримувати наступальні операції у 2023 році.

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