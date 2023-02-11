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В Украине почти иссякли боеприпасы, ВСУ тратят 5 тысяч снарядов в сутки, - Жовква

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Суббота 11 февраля 2023 00:10
В Украине почти иссякли боеприпасы, ВСУ тратят 5 тысяч снарядов в сутки, - Жовква Фото: в Украине почти иссякли запасы боеприпасов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине почти иссякли запасы боеприпасов из-за высокой интенсивности боевых действий. ВСУ в сутки расходуют около 5 тысяч снарядов.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Запасы боеприпасов в Украине находятся почти на нуле. Всё очень быстро заканчивается из-за интенсивности боёв. Мы нуждаемся в оружии, амуниции, артиллерии, боевых танках, бронемашинах, истребителях", - отметил Жовква.

По его словам, истребители нужны, в том числе, для перехвата баллистических ракет, которые сейчас Украина пока не способна сбивать.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют в день по 6 тысяч артиллерийских боеприпасов. Такое количество снарядов составляет годовой заказ небольшой европейской страны до войны.

Напомним, ранее аналитики ISW отмечали, что Россия испытывает дефицит боеприпасов и поэтому не сможет эффективно поддерживать наступательные операции в 2023 году.

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