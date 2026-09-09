В Україні майже літо: що буде з погодою завтра і звідки прийде похолодання

Погода в Україні 10 вересня очікується переважно тепла, місцями навіть спекотна. Проте в окремих областях синоптична ситуація відчутно зміниться - температура знизиться й повернуться дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що в четвер, 10 вересня, погода в Україні буде дуже тепла.
"Навіть можна сказати літня", - уточнила Діденко.
Максимальна температура повітря, за її словами, становитиме +25...+30°С.
У західних областях України, за даними спеціаліста, завтра вже буде відчуватись наближення холодного атмосферного фронту (із заходу Європи).
Воно спричинить невелике похолодання - температура повітря вдень на заході очікується близько +17...+22°С.
"Лише у Чернівецькій області ще побуде літо, до +28°С", - уточнила синоптик.
Діденко повідомила, що завтра в Україні буде домінувати високий атмосферний тиск.
Тому погода в більшості регіонів очікується переважно без опадів.
Тим часом у західних областях:
У Києві, згідно з інформацією Діденко, погода завтра очікується дуже тепла.
Вона додала, що може бути навіть спекотно.
"Найвища температура повітря досягне впродовж дня +28...+30°С", - уточнила синоптик.
Дощі в столиці в денні години - малоймовірні. Буде дуже багато сонця.
"Проте надвечір у Києві є ймовірність невеликого дощу", - повідомила експерт.
Насамкінець Діденко зауважила, що "з найближчої перспективи, завтрашній день у Києві буде найспекотнішим".
"Адже надалі очікується зниження температури повітря. Проте до справжніх холодів ще далеко", - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.
Крім того, ми пояснювали, як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти й чому домашній термометр може "брехати".
Читайте також про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.