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В Україні майже літо: що буде з погодою завтра і звідки прийде похолодання

13:06 09.09.2026 Ср
2 хв
На деякі області насувається холодний атмосферний фронт із дощами
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні завтра почне змінюватись (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні 10 вересня очікується переважно тепла, місцями навіть спекотна. Проте в окремих областях синоптична ситуація відчутно зміниться - температура знизиться й повернуться дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з температурою в більшості областей

Експерт розповіла, що в четвер, 10 вересня, погода в Україні буде дуже тепла.

"Навіть можна сказати літня", - уточнила Діденко.

Максимальна температура повітря, за її словами, становитиме +25...+30°С.

Звідки на Україну насувається похолодання

У західних областях України, за даними спеціаліста, завтра вже буде відчуватись наближення холодного атмосферного фронту (із заходу Європи).

Воно спричинить невелике похолодання - температура повітря вдень на заході очікується близько +17...+22°С.

"Лише у Чернівецькій області ще побуде літо, до +28°С", - уточнила синоптик.

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Як завтра зміниться ситуація з опадами

Діденко повідомила, що завтра в Україні буде домінувати високий атмосферний тиск.

Тому погода в більшості регіонів очікується переважно без опадів.

Тим часом у західних областях:

  • тиск знизиться;
  • можуть пройти невеликі дощі.

Прогноз погоди по Україні на 10 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись мешканцям Києва

У Києві, згідно з інформацією Діденко, погода завтра очікується дуже тепла.

Вона додала, що може бути навіть спекотно.

"Найвища температура повітря досягне впродовж дня +28...+30°С", - уточнила синоптик.

Дощі в столиці в денні години - малоймовірні. Буде дуже багато сонця.

"Проте надвечір у Києві є ймовірність невеликого дощу", - повідомила експерт.

Насамкінець Діденко зауважила, що "з найближчої перспективи, завтрашній день у Києві буде найспекотнішим".

"Адже надалі очікується зниження температури повітря. Проте до справжніх холодів ще далеко", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти й чому домашній термометр може "брехати".

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