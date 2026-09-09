В Україні майже літо: що буде з погодою завтра і звідки прийде похолодання

Що буде з температурою в більшості областей

Експерт розповіла, що в четвер, 10 вересня, погода в Україні буде дуже тепла.

"Навіть можна сказати літня", - уточнила Діденко.

Максимальна температура повітря, за її словами, становитиме +25...+30°С.

Звідки на Україну насувається похолодання

У західних областях України, за даними спеціаліста, завтра вже буде відчуватись наближення холодного атмосферного фронту (із заходу Європи).

Воно спричинить невелике похолодання - температура повітря вдень на заході очікується близько +17...+22°С.

"Лише у Чернівецькій області ще побуде літо, до +28°С", - уточнила синоптик.

Читайте також: У Києві та області погіршилась якість повітря: де вікна краще тримати закритими

Як завтра зміниться ситуація з опадами

Діденко повідомила, що завтра в Україні буде домінувати високий атмосферний тиск.

Тому погода в більшості регіонів очікується переважно без опадів.

Тим часом у західних областях:

тиск знизиться;

можуть пройти невеликі дощі.

Прогноз погоди по Україні на 10 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись мешканцям Києва

У Києві, згідно з інформацією Діденко, погода завтра очікується дуже тепла.

Вона додала, що може бути навіть спекотно.

"Найвища температура повітря досягне впродовж дня +28...+30°С", - уточнила синоптик.

Дощі в столиці в денні години - малоймовірні. Буде дуже багато сонця.

"Проте надвечір у Києві є ймовірність невеликого дощу", - повідомила експерт.

Насамкінець Діденко зауважила, що "з найближчої перспективи, завтрашній день у Києві буде найспекотнішим".

"Адже надалі очікується зниження температури повітря. Проте до справжніх холодів ще далеко", - підсумувала вона.