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У Києві та області погіршилась якість повітря: де вікна краще тримати закритими

12:02 09.09.2026 Ср
2 хв
Забруднення зафіксували одразу в трьох містах біля Києва
aimg Ірина Костенко
У Києві та області погіршилась якість повітря: де вікна краще тримати закритими Якість повітря зранку 9 вересня місцями погіршилась (фото ілюстративне: Getty Images)
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Зранку середи, 9 вересня, спеціалісти зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря не тільки в Києві, але й по Київській області.

Докладніше про конкретні локації й причини забруднення, а також поради місцевим мешканцям, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Погіршення якості повітря в Києві

У прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомили, що тимчасове погіршення стану повітря спостерігається у Подільському районі міста.

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що така ситуація склалась через пожежі, спричинені ворожими атаками.

Зазначається також, що стежити за поточним станом якості повітря в Києві у режимі реального часу можна:

Погіршення якості повітря в Київській області

Згідно з даними Київської обласної військової (державної) адміністрації, тимчасове погіршення якості атмосферного повітря (станом на ранок 9 вересня) спостерігалось:

  • в місті Вишневе;
  • в місті Обухів;
  • в місті Бровари.

В ОВА уточнили, що за результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, забруднювачем в помірних концентраціях наразі є дрібнодисперсний пил.

В інших населених пунктах області (де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря), перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі - зафіксовано не було.

"Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону", - додали в ОВА.

Що радять робити людям під час забруднення повітря

Спеціалісти Київської ОВА нагадали, що дрібнодисперсний пил (забруднювач, який зафіксували місцями у повітрі), може викликати незначний дискомфорт при диханні - у людей, чутливих до подразнень.

До покращення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:

  • зачинити вікна (тримати їх зачиненими);
  • за можливості - обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
  • підтримувати водний баланс (пити достатньо води);
  • за наявності очищувача повітря - увімкнути й використовувати його на максимальній потужності.

Нагадаємо, раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, що зараз погоду в Україні визначає область високого атмосферного тиску. Вона нагадала, що антициклон відзначається штилем або слабким вітром, тому поки що розсіювання диму від пожеж - буде незначним.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.

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