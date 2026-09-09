В Украине почти лето: что будет с погодой завтра и откуда придет похолодание

Погода в Украине 10 сентября ожидается преимущественно теплая, местами даже жаркая. Однако в отдельных областях синоптическая ситуация ощутимо изменится - температура снизится и вернутся дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что в четверг, 10 сентября, погода в Украине будет очень теплой.
"Даже можно сказать летняя", - уточнила Диденко.
Максимальная температура воздуха будет составлять +25...+30°С.
В западных областях Украины, по данным специалиста, завтра уже будет чувствоваться приближение холодного атмосферного фронта (с запада Европы).
Оно повлечет за собой небольшое похолодание - температура воздуха днем на западе ожидается около +17...+22°С.
"Только в Черновицкой области еще будет лето, до +28°С", - уточнила синоптик.
Диденко сообщила, что завтра в Украине будет доминировать высокое атмосферное давление.
Поэтому погода в большинстве регионов ожидается без осадков.
Тем временем в западных областях:
В Киеве, согласно информации Диденко, погода завтра ожидается очень теплая.
Она добавила, что может быть даже жарко.
"Самая высокая температура воздуха достигнет в течение дня +28...+30°С", - уточнила синоптик.
Дожди в столице в дневные часы - маловероятны. Будет очень много солнца.
"Однако к вечеру в Киеве есть вероятность небольшого дождя", - сообщила эксперт.
В заключение Диденко отметила, что "в ближайшей перспективе, завтрашний день в Киеве будет самым жарким".
"Ведь в дальнейшем ожидается понижение температуры воздуха. Однако до настоящих холодов еще далеко", - подытожила она.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.
Кроме того, мы объясняли, как точно измеряют температуру воздуха специалисты и почему домашний термометр может "врать".
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