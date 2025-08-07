В Україні майже 200 населених пунктів без світла через негоду: де відключення

Внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ) знеструмлено 192 населені пункти в восьми областях:

Київська - 59,

Житомирська - 27,

Вінницька - 26,

Хмельницька - 26,

Полтавська - 20,

Черкаська - 13,

Чернігівська - 11,

Кіровоградська 10.



Фото: карта відключень світла в Україні (скриншот dsns.gov.ua)



Як зазначили в ДСНС, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут уточнив, що через негоду сталося аварійне відключення електроенергії в 20 населених пунктах Зіньківської, Кобеляцької, Чорнухинської, Лубенської та Карлівської громад. Без світла залишилися 3454 абоненти.