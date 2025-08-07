UA

Курс долара Економіка Авто Tech

В Україні майже 200 населених пунктів без світла через негоду: де відключення

Фото: в Україні знеструмлені 200 населених пунктів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні станом на ранок 7 серпня без світла залишилися майже 200 населених пунктів. Причиною цього стала негода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ) знеструмлено 192 населені пункти в восьми областях:

  • Київська - 59,
  • Житомирська - 27,
  • Вінницька - 26,
  • Хмельницька - 26,
  • Полтавська - 20,
  • Черкаська - 13,
  • Чернігівська - 11,
  • Кіровоградська 10.


Фото: карта відключень світла в Україні (скриншот dsns.gov.ua)

Як зазначили в ДСНС, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут уточнив, що через негоду сталося аварійне відключення електроенергії в 20 населених пунктах Зіньківської, Кобеляцької, Чорнухинської, Лубенської та Карлівської громад. Без світла залишилися 3454 абоненти.

Нагадаємо, у середу, 6 серпня, Київ накрила сильна негода. Через потужну зливу місто місцями підтопило. Крім того, фіксувалися сильні пориви вітру.

Також частина споживачів Київської області 6 серпня тимчасово залишилася без світла через аварію на лініях.

ДСНСНегода в УкраїніВідключеня світла