В Украине почти 200 населенных пунктов без света из-за непогоды: где отключения

В результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь) обесточены 192 населенных пункта в восьми областях:

Киевская - 59,

Житомирская - 27,

Винницкая - 26,

Хмельницкая - 26,

Полтавская - 20,

Черкасская - 13,

Черниговская - 11,

Кировоградская - 10.



Фото: карта отключений света в Украине (скриншот dsns.gov.ua)



Как отметили в ГСЧС, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут уточнил, что из-за непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии в 20 населенных пунктах Зеньковской, Кобелякской, Чернухинской, Лубенской и Карловской общин. Без света остались 3454 абонента.