В Украине почти 200 населенных пунктов без света из-за непогоды: где отключения

Фото: в Украине обесточены 200 населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине по состоянию на утро 7 августа без света остались почти 200 населенных пунктов. Причиной этого стала непогода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь) обесточены 192 населенных пункта в восьми областях:

  • Киевская - 59,
  • Житомирская - 27,
  • Винницкая - 26,
  • Хмельницкая - 26,
  • Полтавская - 20,
  • Черкасская - 13,
  • Черниговская - 11,
  • Кировоградская - 10.


Фото: карта отключений света в Украине (скриншот dsns.gov.ua)

Как отметили в ГСЧС, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут уточнил, что из-за непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии в 20 населенных пунктах Зеньковской, Кобелякской, Чернухинской, Лубенской и Карловской общин. Без света остались 3454 абонента.

 

Напомним, в среду, 6 августа, Киев накрыла сильная непогода. Из-за мощного ливня город местами подтопило. Кроме того, фиксировались сильные порывы ветра.

Также часть потребителей Киевской области 6 августа временно осталась без света из-за аварии на линиях.

ГСЧСНепогода в УкраинеОтключения света