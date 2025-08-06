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На Київщині зникло світло в кількох районах: у чому причина

Середа 06 серпня 2025 13:57
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На Київщині зникло світло в кількох районах: у чому причина Фото: У Київській області зникло світло в кількох районах (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Частина споживачів Київщини тимчасово залишилася без електропостачання 6 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Що відомо

Як повідомляють, у кількох районах Київської області зафіксовано локальне зникнення електроенергії через аварію на лініях.

Йдеться про частини Бучанського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів.

Ремонтні бригади вже працюють на місці, щоб відновити живлення.

Дізнатися актуальну інформацію про відключення за конкретною адресою можна на офіційному сайті компанії ДТЕК.

Відключення у Київській області

Нагадаємо, що 29 липня Київщина потерпала від наслідків негоди. Через падіння дерев на лінії електропередач було зафіксовано додаткові знеструмлення.

Фахівцям ДТЕК Київські регіональні електромережі вдалося повернути світло у понад 330 тисяч будинків, проте понад 40 тисяч абонентів залишались без електропостачання. Ремонтні роботи тривали у посиленому режимі.

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