ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні майже 200 населених пунктів без світла через негоду: де відключення

Україна , Четвер 07 серпня 2025 09:20
UA EN RU
В Україні майже 200 населених пунктів без світла через негоду: де відключення Фото: в Україні знеструмлені 200 населених пунктів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні станом на ранок 7 серпня без світла залишилися майже 200 населених пунктів. Причиною цього стала негода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ) знеструмлено 192 населені пункти в восьми областях:

  • Київська - 59,
  • Житомирська - 27,
  • Вінницька - 26,
  • Хмельницька - 26,
  • Полтавська - 20,
  • Черкаська - 13,
  • Чернігівська - 11,
  • Кіровоградська 10.

В Україні майже 200 населених пунктів без світла через негоду: де відключення
Фото: карта відключень світла в Україні (скриншот dsns.gov.ua)

Як зазначили в ДСНС, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут уточнив, що через негоду сталося аварійне відключення електроенергії в 20 населених пунктах Зіньківської, Кобеляцької, Чорнухинської, Лубенської та Карлівської громад. Без світла залишилися 3454 абоненти.

Нагадаємо, у середу, 6 серпня, Київ накрила сильна негода. Через потужну зливу місто місцями підтопило. Крім того, фіксувалися сильні пориви вітру.

Також частина споживачів Київської області 6 серпня тимчасово залишилася без світла через аварію на лініях.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Негода в Україні Відключеня світла
Новини
Трамп закликав свою команду швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським, - CNN
Трамп закликав свою команду швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським, - CNN
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО