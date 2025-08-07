В Україні майже 200 населених пунктів без світла через негоду: де відключення
В Україні станом на ранок 7 серпня без світла залишилися майже 200 населених пунктів. Причиною цього стала негода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ) знеструмлено 192 населені пункти в восьми областях:
- Київська - 59,
- Житомирська - 27,
- Вінницька - 26,
- Хмельницька - 26,
- Полтавська - 20,
- Черкаська - 13,
- Чернігівська - 11,
- Кіровоградська 10.
Фото: карта відключень світла в Україні (скриншот dsns.gov.ua)
Як зазначили в ДСНС, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Голова Полтавської ОВА Володимир Когут уточнив, що через негоду сталося аварійне відключення електроенергії в 20 населених пунктах Зіньківської, Кобеляцької, Чорнухинської, Лубенської та Карлівської громад. Без світла залишилися 3454 абоненти.
Нагадаємо, у середу, 6 серпня, Київ накрила сильна негода. Через потужну зливу місто місцями підтопило. Крім того, фіксувалися сильні пориви вітру.
Також частина споживачів Київської області 6 серпня тимчасово залишилася без світла через аварію на лініях.