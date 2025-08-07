В Україні майже 200 населених пунктів без світла через негоду: де відключення

В Україні станом на ранок 7 серпня без світла залишилися майже 200 населених пунктів. Причиною цього стала негода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ) знеструмлено 192 населені пункти в восьми областях: Київська - 59,

Житомирська - 27,

Вінницька - 26,

Хмельницька - 26,

Полтавська - 20,

Черкаська - 13,

Чернігівська - 11,

Кіровоградська 10.

Фото: карта відключень світла в Україні (скриншот dsns.gov.ua)



Як зазначили в ДСНС, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Голова Полтавської ОВА Володимир Когут уточнив, що через негоду сталося аварійне відключення електроенергії в 20 населених пунктах Зіньківської, Кобеляцької, Чорнухинської, Лубенської та Карлівської громад. Без світла залишилися 3454 абоненти.