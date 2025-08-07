В Украине почти 200 населенных пунктов без света из-за непогоды: где отключения
В Украине по состоянию на утро 7 августа без света остались почти 200 населенных пунктов. Причиной этого стала непогода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь) обесточены 192 населенных пункта в восьми областях:
- Киевская - 59,
- Житомирская - 27,
- Винницкая - 26,
- Хмельницкая - 26,
- Полтавская - 20,
- Черкасская - 13,
- Черниговская - 11,
- Кировоградская - 10.
Фото: карта отключений света в Украине (скриншот dsns.gov.ua)
Как отметили в ГСЧС, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Глава Полтавской ОВА Владимир Когут уточнил, что из-за непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии в 20 населенных пунктах Зеньковской, Кобелякской, Чернухинской, Лубенской и Карловской общин. Без света остались 3454 абонента.
Напомним, в среду, 6 августа, Киев накрыла сильная непогода. Из-за мощного ливня город местами подтопило. Кроме того, фиксировались сильные порывы ветра.
Также часть потребителей Киевской области 6 августа временно осталась без света из-за аварии на линиях.