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В Україні масштабна тривога, злетів російський МіГ-31К

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога 28 грудня була оголошена по всій Україні. У Росії злетів літак МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Спочатку повітряну тривогу оголосили у Києві. За кілька хвилин сирени завили у всіх регіонах України.

Повітряні сили ЗСУ попереджають, що по всій Україні є загроза ударів ракетами. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К, українців закликають не ігнорувати сирени.

Карта повітряних тривог стан на 9:25

Відбій

О 9:37 у Києві та інших регіонах України оголосили відбій повітряної тривоги. Вона тривала близько 16 хвилин.

Обстріли України

Цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 8 дронів-камікадзе іранської розробки. Пуски були з району Приморсько-Ахтарська (Росія). Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях. Сім "шахедів" було збито.

Нагадаємо, що в ніч на 27 грудня росіяни випустили 46 дронів-камікадзе. Українська ППО збила 32 з них. 

В Одеській області було влучання у склади науково-дослідної установи аграрного профілю. В Одесі збили всі ворожі безпілотники, але уламки впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси, там спалахнула пожежа.

Внаслідок вчорашньої атаки в Одесі загинули двоє осіб, ще троє отримали поранення, серед них 17 річний підліток.

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