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В Украине масштабная тревога, взлетел российский МиГ-31К

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога 28 декабря была объявлена по всей Украине. В России взлетел самолет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Сначала воздушную тревогу объявили в Киеве. Через несколько минут сирены завыли во всех регионах Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждают, что по всей Украине угроза ударов ракетами. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К, украинцев призывают не игнорировать сирены.

Карта воздушных тревог состояние на 9:25

Отбой

В 9:37 в Киеве и других регионах Украины объявили отбой воздушной тревоги. Она длилась около 16 минут.

Обстрелы Украины

Этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 8 дронов-камикадзе иранской разработки. Пуски были из района Приморско-Ахтарска (Россия). Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях. Семь "шахедов" были сбиты.

Напомним, что в ночь на 27 декабря россияне выпустили 46 дронов-камикадзе. Украинская ПВО сбила 32 из них.

В Одесской области было попадание в склады научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. В Одессе сбили все вражеские беспилотники, но обломки упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы, там вспыхнул пожар.

В результате вчерашней атаки в Одессе погибли два человека, еще трое получили ранения, среди них 17-летний подросток.

 

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