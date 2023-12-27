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Вісім областей. У Повітряних силах розповіли, де вночі збивали "Шахеди"

Середа 27 грудня 2023 07:32
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Вісім областей. У Повітряних силах розповіли, де вночі збивали "Шахеди" Фото: у Повітряних силах ЗСУ розповіли про збиті вночі 27 грудня "Шахеди" ворога (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники відбивали повітряні атаки ворога із застосуванням "Шахедів" у ніч проти 27 грудня у восьми областях. Вдалося збити 32 з 46 дронів-камікадзе російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові розповіли, що загалом було зафіксовано пуски ворогом 46 "Шахедів", які атакували хвилями у різний час, в період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня.

"У ніч на 27 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із двох напрямків: Балаклава - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ - Краснодарський край (РФ)", - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами ППО ЗСУ було знищено 32 БпЛА росіян.

У Повітряних силах зазначили, що більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонську область.

"Ще кілька БпЛА упали без наслідків", - кажуть військові.

Загалом протиповітряна оборона ЗСУ працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Вісім областей. У Повітряних силах розповіли, де вночі збивали &quot;Шахеди&quot;

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 26 грудня та у ніч проти 27 грудня російські загарбники завдавали по Україні повітряних ударів із застосуванням "Шахедів". Так, у вівторок пізно ввечері ворог бив ним по Херсону, а також запустив дрони-камікадзе у напрямку Старокостянтинова та Одеси.

Вибухи цієї ночі лунали в Одесі, у Силах оборони півдня України заявляли про роботу ППО по ворожих цілях.

Пізніше вночі в командуванні Повітряних сил інформували про фіксацію руху груп "Шахедів" у багатьох областях, здебільшого на лівобережній частині країни. Жителів регіонів, бе була оголошена тривога, закликали перебувати в укриттях.

Також раніше повідомлялося, що перед цим росіяни також атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Загарбники випустили 19 безпілотників, і тоді силами та засобами протиповітряної оборониЗСУ було знищено 13 "Шахедів" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

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