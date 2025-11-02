UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

В Україні масштабна тривога: росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К

Фото: зафіксовано зліт МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 2 листопада, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу став зліт МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 23:55.

Після цього було зафіксовано швидкісну ціль у Чернігівській області курсом на Київську, після чого ракета летіла на Житомирську область, а мешканців Житомира закликали перейти в укриття.

Одразу після цього було зафіксовано ще швидкісні цілі у Чернігівській області, які тримали південно-західний курс.

Вже під час другого вильоту ракет "Кинджал", моніторингові канали почали писали ще й про загрозу застосування балістики з Брянська. Проте офіційно це поки не підтверджено.

Оновлено о 23:53

Повітряні сили зафіксували ще швидкісні цілі над Сумською областю, які летіли курсом на Житомир.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:41 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал досі по всій Україні через ракетну небезпеку.

Тривога в Україні

Нагадаємо, що в Україні завжди оголошують масштабну тривогу, коли злітають літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал".

Наприклад, так було в ніч на 10 жовтня. Тоді в нашій країні двічі оголошували масштабну тривогу, оскільки злетіли МіГ-31К.

Також ми писали, що раніше, 9 жовтня, один з російських МіГ-31 розбився. Це сталося в Липецькій області РФ під час заходу на посадку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМіГ-31КВійна в Україні