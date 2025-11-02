В Україні масштабна тривога: росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 23:55.

Після цього було зафіксовано швидкісну ціль у Чернігівській області курсом на Київську, після чого ракета летіла на Житомирську область, а мешканців Житомира закликали перейти в укриття.

Одразу після цього було зафіксовано ще швидкісні цілі у Чернігівській області, які тримали південно-західний курс.

Вже під час другого вильоту ракет "Кинджал", моніторингові канали почали писали ще й про загрозу застосування балістики з Брянська. Проте офіційно це поки не підтверджено.

Оновлено о 23:53

Повітряні сили зафіксували ще швидкісні цілі над Сумською областю, які летіли курсом на Житомир.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:41 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал досі по всій Україні через ракетну небезпеку.