В Украине масштабная тревога: россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К

Фото: зафиксирован взлет МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 2 ноября, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стал взлет МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 23:55.

После этого была зафиксирована скоростная цель в Черниговской области курсом на Киевскую, после чего ракета летела на Житомирскую область, а жителей Житомира призвали перейти в укрытие.

Сразу после этого были зафиксированы еще скоростные цели в Черниговской области, которые держали юго-западный курс.

Уже во время второго вылета ракет "Кинжал", мониторинговые каналы начали писали еще и об угрозе применения баллистики из Брянска. Однако официально это пока не подтверждено.

Обновлено в 23:53

Воздушные силы зафиксировали еще скоростные цели над Сумской областью, которые летели курсом на Житомир.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:41 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал до сих пор по всей Украине из-за ракетной опасности.

Тревога в Украине

Напомним, что в Украине всегда объявляют масштабную тревогу, когда взлетают самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Например, так было в ночь на 10 октября. Тогда в нашей стране дважды объявляли масштабную тревогу, поскольку взлетели МиГ-31К.

Также мы писали, что ранее, 9 октября, один из российских МиГ-31 разбился. Это произошло в Липецкой области РФ во время захода на посадку.

Российская ФедерацияМіГ-31КВойна в Украине