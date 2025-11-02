В Украине масштабная тревога: россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 23:55.

После этого была зафиксирована скоростная цель в Черниговской области курсом на Киевскую, после чего ракета летела на Житомирскую область, а жителей Житомира призвали перейти в укрытие.

Сразу после этого были зафиксированы еще скоростные цели в Черниговской области, которые держали юго-западный курс.

Уже во время второго вылета ракет "Кинжал", мониторинговые каналы начали писали еще и об угрозе применения баллистики из Брянска. Однако официально это пока не подтверждено.

Обновлено в 23:53

Воздушные силы зафиксировали еще скоростные цели над Сумской областью, которые летели курсом на Житомир.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:41 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал до сих пор по всей Украине из-за ракетной опасности.