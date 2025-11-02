В Украине масштабная тревога: россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К

Поздно вечером, 2 ноября, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стал взлет МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 23:55.
После этого была зафиксирована скоростная цель в Черниговской области курсом на Киевскую, после чего ракета летела на Житомирскую область, а жителей Житомира призвали перейти в укрытие.
Сразу после этого были зафиксированы еще скоростные цели в Черниговской области, которые держали юго-западный курс.
Уже во время второго вылета ракет "Кинжал", мониторинговые каналы начали писали еще и об угрозе применения баллистики из Брянска. Однако официально это пока не подтверждено.
Обновлено в 23:53
Воздушные силы зафиксировали еще скоростные цели над Сумской областью, которые летели курсом на Житомир.
По состоянию на 23:41 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал до сих пор по всей Украине из-за ракетной опасности.
Напомним, что в Украине всегда объявляют масштабную тревогу, когда взлетают самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
Например, так было в ночь на 10 октября. Тогда в нашей стране дважды объявляли масштабную тревогу, поскольку взлетели МиГ-31К.
Также мы писали, что ранее, 9 октября, один из российских МиГ-31 разбился. Это произошло в Липецкой области РФ во время захода на посадку.