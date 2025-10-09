ua en ru
У Росії розбився винищувач МіГ-31К

Липецьк, Четвер 09 жовтня 2025 23:51
У Росії розбився винищувач МіГ-31К Фото: винищувач МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

У Липецькій області зазнав аварії багатоцільовий винищувач МіГ-31. Екіпаж встиг катапультуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Літак розбився під час заходу на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту.

Екіпаж винищувача катапультувався, життю льотчиків нічого не загрожує.

МіГ-31 - радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії.

Перший радянський літак четвертого покоління, є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

З лютого 2022 року в період повномасштабної війни, Росія часто використовує МіГ-31К в якості платформи для пуску аеробалістичних ракет "Кинджал".

Група з чотирьох МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

Авіакатастрофи в Росії

Нагадаємо, 3 жовтня у Краснодарському краї розбився літак Ан-2. Загинули двоє людей, що перебували на його борту.

Влітку в Амурській області розбився пасажирський літак Ан-24. Загинули 49 людей.

А в Хабаровському краї гелікоптер Мі-8 врізався у гору. Внаслідок катастрофи загинули п’ятеро осіб.

