В Україні масштабна тривога: Росія підняла в небо МіГ-31К

Атаки РФ на Україну

Нагадаємо, що Росія в ході повномасштабної війни проти України застосовує для атак дрони, балістичні ракети, стратегічну авіацію і кораблі для запусків крилатих ракет, а також літаки МіГ-31К.

Саме через зліт останніх в Україні оголошують тривогу по всій території країни. Більш того, аеробалістичні ракети «Кинжал» настільки швидкі, що часом лише від прольоту ракети здається, ніби стався вибух.

Відзначимо, що в ніч на 13 грудня росіяни в черговий раз здійснили комбіновану атаку по Україні. Тієї ночі ворожі ракети летіли як мінімум у напрямку Одеси та Миколаєва, після чого в обох містах пролунали вибухи.

Крім того, тієї ночі ворог тричі піднімав у небо МіГ-31К.