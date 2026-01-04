UA

В Україні масштабна тривога: Росія підняла в небо МіГ-31К

Фото: людей закликали перейти в укриття (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 4 січня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 19:21.

Водночас інформації про ракетну небезпеку для всієї країни підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

Оновлено о 19:40

У Києві та низці областей почалися відбої тривог.

Де оголосили тривогу

Станом на 19:27 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал досі продовжується по всій території України.

 

Атаки РФ на Україну

Нагадаємо, що Росія в ході повномасштабної війни проти України застосовує для атак дрони, балістичні ракети, стратегічну авіацію і кораблі для запусків крилатих ракет, а також літаки МіГ-31К.

Саме через зліт останніх в Україні оголошують тривогу по всій території країни. Більш того, аеробалістичні ракети «Кинжал» настільки швидкі, що часом лише від прольоту ракети здається, ніби стався вибух.

Відзначимо, що в ніч на 13 грудня росіяни в черговий раз здійснили комбіновану атаку по Україні. Тієї ночі ворожі ракети летіли як мінімум у напрямку Одеси та Миколаєва, після чого в обох містах пролунали вибухи.

Крім того, тієї ночі ворог тричі піднімав у небо МіГ-31К.

