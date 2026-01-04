В Україні масштабна тривога: Росія підняла в небо МіГ-31К

У неділю ввечері, 4 січня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 19:21.
Водночас інформації про ракетну небезпеку для всієї країни підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.
Оновлено о 19:40
У Києві та низці областей почалися відбої тривог.
Станом на 19:27 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал досі продовжується по всій території України.
Нагадаємо, що Росія в ході повномасштабної війни проти України застосовує для атак дрони, балістичні ракети, стратегічну авіацію і кораблі для запусків крилатих ракет, а також літаки МіГ-31К.
Саме через зліт останніх в Україні оголошують тривогу по всій території країни. Більш того, аеробалістичні ракети «Кинжал» настільки швидкі, що часом лише від прольоту ракети здається, ніби стався вибух.
Відзначимо, що в ніч на 13 грудня росіяни в черговий раз здійснили комбіновану атаку по Україні. Тієї ночі ворожі ракети летіли як мінімум у напрямку Одеси та Миколаєва, після чого в обох містах пролунали вибухи.
Крім того, тієї ночі ворог тричі піднімав у небо МіГ-31К.