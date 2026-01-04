В Украине масштабная тревога: Россия подняла в небо МиГ-31К

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 19:21.

В то же время информацию о ракетной опасности для всей страны подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

Обновлено в 19:40

В Киеве и ряде областей начались отбои тревог.

Где объявили тревогу

По состоянию на 19:27 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал до сих пор продолжается по всей территории Украины.