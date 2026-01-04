В Украине масштабная тревога: Россия подняла в небо МиГ-31К

В воскресенье вечером, 4 января, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 19:21.
В то же время информацию о ракетной опасности для всей страны подтвердили в Воздушных силах ВСУ.
Обновлено в 19:40
В Киеве и ряде областей начались отбои тревог.
По состоянию на 19:27 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал до сих пор продолжается по всей территории Украины.
Напомним, что Россия в ходе полномасштабной войны против Украины применяет для атак дроны, баллистические ракеты, стратегическую авиацию и корабли для запусков крылатых ракет, а также самолеты МиГ-31К.
Именно из-за взлета последних в Украине объявляют тревогу по всей территории страны. Более того, аэробаллистические ракеты "Кинжал" настолько быстрые, что порой лишь от пролета ракеты кажется, будто произошел взрыв.
Отметим, что в ночь на 13 декабря россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку по Украине. Той ночью вражеские ракеты летели как минимум в направлении Одессы и Николаева, после чего в обоих городах раздались взрывы.
Кроме того, той ночью враг трижды поднимал в небо МиГ-31К.