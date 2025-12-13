В Україні масштабна тривога: Росія підняла у небо носії "Кинджалів" МіГ-31К

Росіяни в ніч проти 13 грудня підняли у небо літак МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"Додатково зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо прямувати до укриттів", - йдеться у повідомленні о 01:11.
Водночас ворог запустив по Україні крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Наразі вони вже у повітряному просторі нашої країни.
Новина доповнюється...