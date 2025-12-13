UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

В Україні масштабна тривога: Росія підняла у небо носії "Кинджалів" МіГ-31К

Фото: майже по всій Україні тривога через зліт МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч проти 13 грудня підняли у небо літак МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Додатково зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо прямувати до укриттів", - йдеться у повідомленні о 01:11.

Водночас ворог запустив по Україні крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Наразі вони вже у повітряному просторі нашої країни.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніМіГ-31К