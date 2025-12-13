RU

В Украине масштабная тревога: Россия подняла в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К

Фото: почти по всей Украине тревога из-за взлета МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 13 декабря подняли в небо самолет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Дополнительно зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим направляться в укрытия", - говорится в сообщении в 01:11.

В то же время враг запустил по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Сейчас они уже в воздушном пространстве нашей страны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:20 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

 

 

Обстрел Украины

Напомним, что прямо сейчас враг атакует Украину крылатыми ракетами типа "Калибр". Россияне запустили их из Черного моря и сейчас вражеские цели уже фиксируются в воздушном пространстве нашей страны.

Также мы писали, что в ночь на 6 декабря в Украине дважды объявляли масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Во время первого взлета враг запустил ракеты в направлении Кременчуга.

Война в Украине