В Украине масштабная тревога: Россия подняла в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К

"Дополнительно зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим направляться в укрытия", - говорится в сообщении в 01:11.

В то же время враг запустил по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Сейчас они уже в воздушном пространстве нашей страны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:20 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.