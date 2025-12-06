По всій Україні вдруге за ніч ракетна небезпека через пуски "Кинджалів"
Ракетна небезпека через пуск ракет "Кинджал" оголошена вдруге за ніч на 6 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Про пуск ракет "Кинджал" оголошували Повітряні сили ЗСУ. Раніше вони попереджали про зліт МіГ-31К.
Зараз мапа повітряних тривог виглядає так:
Вперше цієї ночі Повітряні сили ЗСУ о 01:22 оголошували про масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Уся Україна стала "червоною".
Також під комбінованою ракетною атакою перебував Київ. Голова КМВА Тимур Ткаченко інформував про роботу ППО.
Масований атака на Київ 29 листопада
У ніч на 29 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні та Києву. Загалом було випущено понад 30 ракет і майже 600 дронів.
Атака тривала всю ніч і ранок: приблизно о першій ночі столицю накрили ударами балістичних ракет, а після 6:30 ранку у напрямку Києва полетіли крилаті ракети, що атакували місто з усіх боків.
Близько 7:00 злетіли носії аеробалістичних "Кинджалів", які також завдали ударів поблизу столиці.
Спочатку повідомлялося про двох загиблих, інформація про постраждалих оновлювалася впродовж дня.
Майже в усіх районах столиці зафіксовано пошкодження. Частина Києва залишилася без світла, на правому березі виникли проблеми з водопостачанням. Пожежі в різних частинах міста вдалося повністю ліквідувати лише вдень.