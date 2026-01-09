В Украине масштабная тревога: РФ подняла носители "Кинжалов" МиГ-31К
Фото: зафиксирован взлет МиГ-31К (wikipedia.org)
В ночь на 9 января по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной стала ракетная опасность из-за взлета самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
Где объявили тревогу
По состоянию на сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал до сих пор продолжается по всей Украине.
Новость дополняется...