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В Україні масштабна повітряна тривога. Злетів винищувач МіГ-31К

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Масштабна повітряна тривога була оголошена по всій Україні 17 січня. У Росії злетів винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштабну повітряну тривогу оголосили спочатку в Києві, а потім у всіх областях. Це сталося близько 10:29.

По всій території України оголошена ракетна небезпека. Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Моздок".

Мапа повітряних тривог станом на 10:40

Остання атака РФ по Україні

Ввечері 16 січня Росія вдарила ракетами по Харкову. Пізніше стало відомо, що пошкоджено багатоповерхові будинки у центрі Харкова. Попередньо удар завдавав ракет "С-300" з території Бєлгородської області.

Внаслідок ракетного удару росіян загинув чоловік, ще 17 людей постраждали.

Також вночі 17 січня після попередження про загрозу атаки безпілотників у Одесі пролунала серія гучних вибухів. Російські війська завдали ударів дронами-камікадзе, після яких виникло кілька загорянь, повідомляють про трьох поранених.

Заданими МВС, загалом внаслідок ворожих атак по Україні щонайменше 20 цивільних постраждали, деякі - у важкому стані.

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