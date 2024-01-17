В Украине масштабная воздушная тревога. Взлетел истребитель МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве, а затем во всех областях. Это произошло около 10:29.

По всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома "Моздок".

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:40

Последняя атака РФ по Украине

Вечером 16 января Россия ударила ракетами по Харькову. Позже стало известно, что повреждены многоэтажные дома в центре Харькова. Предварительно удар наносил ракеты "С-300" с территории Белгородской области.

В результате ракетного удара россиян погиб мужчина, еще 17 человек пострадали.

Также ночью 17 января после предупреждения об угрозе атаки беспилотников в Одессе прозвучала серия громких взрывов. Российские войска нанесли удары дронами-камикадзе, после которых возникло несколько возгораний, сообщают о трех раненых.

По данным МВД, в результате вражеских атак по Украине по меньшей мере 20 гражданских пострадали, некоторые - в тяжелом состоянии.