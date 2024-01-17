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Ракетний удар по Харкову: стало відомо про одного загиблого

Харків , Середа 17 січня 2024 09:03
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Ракетний удар по Харкову: стало відомо про одного загиблого Фото: через ракетну атаку по Харкову загинула одна людина (t.me/synegubov)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок ракетного удару росіян по Харкову ввечері 16 січня загинув чоловік, ще 17 людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За словами Тимошка, внаслідок ворожого ракетного удару з С-300 по Харкову 17 людей постраждали та один чоловік загинув.

Як повідомив Синєгубов, серед поранених 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Трьом з них надали допомогу на місці.

Станом на ранок 17 січня у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка - у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші - у середньому та легкому станах.

В місті зруйновано і пошкоджено 19 будинків, в тому числі лікарня. Також потрощено 14 автівок

Загалом було евакуйовано 30 осіб.

Ліквідація наслідків російського удару триває.

Фото: наслідки удару РФ по Харкову (t.me/synegubov)

Атака РФ по Україні

Ввечері 16 січня Росія вдарила ракетами по Харкову. Пізніше стало відомо, що пошкоджено багатоповерхові будинки у центрі Харкова. Попередньо удар завдавав ракет "С-300" з території Бєлгородської області.

Раніше повідомлялося про 12 постраждалих.

Також вночі 17 січня після попередження про загрозу атаки безпілотників у Одесі пролунала серія гучних вибухів. Російські війська завдали ударів дронами-камікадзе, після яких виникло кілька загорянь, повідомляють про трьох поранених.

Заданими МВС, загалом внаслідок ворожих атак по Україні щонайменше 20 цивільних постраждали, деякі - у важкому стані.

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