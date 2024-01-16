Росія атакує Харків. Є приліт у центрі міста та постраждалі

Російська Федерація ввечері вівторка, 16 січня, в черговий раз атакувала місто Харків.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Ввечері вівторка, у Харкові було чути звуки вибухів.

Пізніше атаку на Харків підтвердили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні", - написав Терехов.

Оновлено о 22:44.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону - кількість постраждалих від обстрілу РФ зросла до 16 осіб. Також наразі дві жіки у тяжкому стані.

Оновлено о 22:35.

За словами Синєгубова, росіяни вдарили по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова, пошкоджені багатоповерхові будинки.

"43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще десять людей - у легкому та середньому станах. Медики продовжують огляд постраждалих", - написав він.

Оновлено о 22:09.

Олег Синєгубов повідомив, що Росія завдала удару двома ракетами - попередньо це були С-300.

На жаль, відомо про пошкодження цивільної житлової інфраструктури та чотирьох постраждалих.

"На цю хвилину медики надають допомогу чотирьом постраждалим, стан - легкий. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань", - написав він.

Оновлено о 22:06.

За даними Терехова, росіяни цілили по центру Харкова. На місце інциденту вже прамують необхідні служби.

"Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація щодо поранених", - написав Терехов.

Зауважимо, у місті та області оголошено про сигнал повітряної тривоги. Перед цим у Повітряних силах повідомляли про загрозу балістичного удару на східні області України.

Стаом на 21:49 сигнал повітряної тривоги оголошено також у Полтавській та Сумській областях.

Масштабний обстріл України

Нагадаємо, зранку 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Відомо, що окупанти випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, а також аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській області, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про сьогоднішню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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