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Війська РФ вдарили по Одесі "Шахедами": виникли загоряння, є поранені

Середа 17 січня 2024 02:28
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Війська РФ вдарили по Одесі "Шахедами": виникли загоряння, є поранені Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали удару дронами-камікадзе типу "Шахед" по Одесі. В результаті виникло кілька загорянь, також є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури", - заявив Кіпер.

За його словами, у місті зафіксовано кілька загорянь, також є постраждалі серед цивільного населення. Дані про їх кількість уточнюються.

Пізніше Кіпер зазначив, що поранення отримала одна людина. 62-річний чоловік отримав осколкове поранення. Медики надають всю необхідну допомогу.

Згодом глава ОВА додав, що кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб. Ще одна жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу. З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.

Ворог атакує Одесу "Шахедами"

Росіяни з появою в їхньому арсеналі дронів-камікадзе регулярно застосовують "Шахеди" для ударів по Одесі та регіону. Зазначається, що війська РФ намагаються вдарити по об'єктах портової інфраструктури, зерновим терміналам, а також лікарням та житловим будинкам.

Сьогодні вночі, 17 січня, в Одесі пролунала серія гучних вибухів. Перед цим російські війська атакували Одеську область пізно увечері 7 січня. Внаслідок атаки почалася пожежа через падіння уламків одного із збитих безпілотників.

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