UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні масштабна повітряна тривога, росіяни в Білорусі підняли винищувачі

Фото: після активізації російської авіації в Білорусі повітряна тривога охопила Україну (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Це сталося після того, як в Білорусі окупанти підняли в небо свою авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Оновлено 09:20. В небі Білорусі літає вже два МіГ-31К.

Також стало відомо про зліт винищувачів супроводу.

Так, за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" в небо ворог підняв літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У - це повітряне судно, яке допомагає наводити цілі для атак.

Після чого МіГ-31К також злетів над територією Білорусі, цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Станом на 09:14 мапа повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах ЗСУ попередили, що в Україні можуть частіше лунати повітряні тривоги через авіаційні навчання у Білорусі, які там влаштували російські окупанти.

Додамо, що ці навчання в Білорусі стартували 16 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьРосавиацияВійна Росії проти Українивоздушная тревога