В Україні масштабна повітряна тривога, росіяни в Білорусі підняли винищувачі

Оновлено 09:20. В небі Білорусі літає вже два МіГ-31К.

Також стало відомо про зліт винищувачів супроводу.

Так, за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" в небо ворог підняв літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У - це повітряне судно, яке допомагає наводити цілі для атак.

Після чого МіГ-31К також злетів над територією Білорусі, цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Станом на 09:14 мапа повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах ЗСУ попередили, що в Україні можуть частіше лунати повітряні тривоги через авіаційні навчання у Білорусі, які там влаштували російські окупанти.

Додамо, що ці навчання в Білорусі стартували 16 січня.

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