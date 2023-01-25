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В Украине масштабная воздушная тревога, россияне в Беларуси подняли истребители

Фото: после активизации российской авиации в Беларуси воздушная тревога охватила Украину (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Это произошло после того, как в Беларуси оккупанты подняли в небо свою авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 09:20. В небе Белоруссии летает уже два МиГ-31К.

Также стало известно о взлете истребителей сопровождения.

Так, по данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн" в небо враг поднял самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У - это воздушное судно, помогающее наводить цели для атак.

После чего МиГ-31К также взлетел над территорией Беларуси, этот истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

По состоянию на 09:14 карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Украине могут чаще раздаваться воздушные тревоги из-за авиационных учений в Беларуси, которые там устроили российские оккупанты.

Добавим, что эти учения в Беларуси стартовали 16 января.

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БеларусьРосавиацияВойна России против Украинывоздушная тревога