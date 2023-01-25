В Украине масштабная воздушная тревога, россияне в Беларуси подняли истребители

Обновлено 09:20. В небе Белоруссии летает уже два МиГ-31К.

Также стало известно о взлете истребителей сопровождения.

Так, по данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн" в небо враг поднял самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У - это воздушное судно, помогающее наводить цели для атак.

После чего МиГ-31К также взлетел над территорией Беларуси, этот истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

По состоянию на 09:14 карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Украине могут чаще раздаваться воздушные тревоги из-за авиационных учений в Беларуси, которые там устроили российские оккупанты.

Добавим, что эти учения в Беларуси стартовали 16 января.

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