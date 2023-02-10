В Україні масштабна повітряна тривога, є загроза ракетних ударів

9:35 У Кривому Розі повідомляють про вибух. Начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул заявляє, що на підльоті ще 7 ракет.

9:32 Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає, що перші ракети вже над Україною, а росіяни здійснюють пуск другої хвилі ракет.

9:27 "Укрзалізниця" попереджає про затримку п'яти потягів через знеструмлення. Два потяги затримують на 5 хвилин, ще три - на понад півгодини.

Пасажирів рейсу №712/711 Київ - Краматорськ пересадять до спальних вагонів під резервним тепловозом, Інтерсіті+ №722 в напрямку Харкова доїде також під теплотягою. Зворотні відправлення з Краматорська та Харкова відповідно очікуються із затримкою.

9:12 Повітряні сили підтверджують, що о 8:30 росіяни запустили крилаті ракети.



"Близько 8:30 здійснено пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс", - йдеться у повідомленні.

9:10 Жителів Житомирської області просять бути готовими до екстрених відключень.

"Зараз слід максимально знизити навантаження на енергосистему області та країни. Це дозволить енергетикам краще підготуватися до надзвичайних ситуацій. Відключіть усі зайві електроприлади", - закликав голова ОВА Віталій Бунечко.

9:00 Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначає, що поки ракет у повітряному просторі України немає.

"Орієнтовний час їхнього підльоту до Дніпропетровщини - 9:30 ранку. Він може змінюватись, так само, як і напрямок руху ракет. Куди летять - невідомо, тому будьте обачні і бережіть себе", - зазначив він.

У Білорусі зафіксували зліт винищувача МіГ-31К, який може буди носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", а також літака-розвідника ДРЛО А-50У.

Українців попереджають про можливі ракетні удари. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко наголосив, що ворог підняв стратегічну авіацію, а в Чорному морі знаходяться ракетоносії з "Калібрами".

Водночас глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає, що можливі пуски 20 ракет.

Жителів Дніпропетровської області також попереджають про можливі обстріли. Голова ОВА Сергій Лисак зазначає, що можуть бути перебої зі світлом. Водночас очільник облради Микола Лукашук просить не викладати в мережу роботу ППО.

Масштабну повітряну тривогу по Україні оголосили після 8:28.