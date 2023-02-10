В Украине масштабная воздушная тревога, враг запустил десятки ракет: все подробности

10:04 В Харькове прогремел взрыв. Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

10:02 "Укрэнерго" отмечает, что есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры. По предварительным данным, есть повреждения в восточном и западном, южном регионах. Это привело к перебоям со светом.

"Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи", - говорится в сообщении.

10:00 Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщает, что в регионе работает ПВО.

9:54 В Кременчугском районе Полтавской области слышали взрывы.

Кроме того, сообщают по меньшей мере о трех российских ракетах в направлении Одесской области.

9:50 В Черкасской области повышена угроза ракетного удара. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

9:47 В Одесской области сообщают о взрывах. По предварительной информации, работает ПВО.

9:44 Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщает о группе вражеских ракет в направлении Харьковской области.

9:35 В Кривом Роге сообщают о взрыве. Начальник военной администрации Александр Вилкул заявляет, что на подлете еще 7 ракет.

9:32 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает, что первые ракеты уже над Украиной, а россияне совершают пуск второй волны ракет.

9:27 "Укрзализныця" предупреждает о задержке пяти поездов из-за обесточивания. Два поезда задерживают на 5 минут, еще три - на более получаса.

Пассажиров рейса №712/711 Киев - Краматорск пересадят в спальные вагоны под резервным тепловозом, Интерсити+ №722 в направлении Харькова доедет также под теплотягой. Обратные отправления из Краматорска и Харькова, соответственно, ожидаются с задержкой.

9:12 Воздушные силы подтверждают, что в 8:30 россияне запустили крылатые ракеты.

"Около 8:30 произведены пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс", - говорится в сообщении.

9:10 Жителей Житомирской области просят быть готовыми к экстренным отключениям.

"Сейчас следует максимально снизить нагрузку на энергосистему области и страны. Это позволит энергетикам лучше подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Отключите все излишние электроприборы", - призвал глава ОВА Виталий Бунечко.

9:00 Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отмечает, что пока ракет в воздушном пространстве Украины нет.

"Ориентировочное время их подлета к Днепропетровской области - 9:30 утра. Оно может меняться, равно как и направление движения ракет. Куда летят - неизвестно, поэтому будьте осторожны и берегите себя", - отметил он.

В Беларуси зафиксировали взлет истребителя МиГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также самолета-разведчика ДРЛО А-50У.

Украинцев предупреждают о возможных ракетных ударах. Глава Одесской ОВА Максим Марченко подчеркнул, что враг поднял стратегическую авиацию, а в Черном море находятся ракетоносители с "Калибрами".

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает, что возможны пуски 20 ракет.

Жителей Днепропетровской области также предупреждают о возможных обстрелах. Глава ОВА Сергей Лысак отмечает, что могут быть перебои со светом. В то же время глава облсовета Николай Лукашук просит не выкладывать в сеть работу ПВО.

Масштабная воздушная тревога по Украине была объявлена после 8:28.