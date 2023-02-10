У Дніпрі, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи

У Дніпрі, Харкові та Запоріжжі сьогодні вночі, 10 лютого, було чути вибухи. У цих регіонах оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Про причини вибухів не повідомляється. За попередньою інформацією, у Дніпрі та Запоріжжі працює ППО. Жителів міст просять залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти знову обстрілюють Харків.

Також повідомляється, що у місті після ударів спостерігаються проблеми з електрикою.

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Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив удари окупантів по енергетичній інфраструктурі міста.

"О четвертій ранку серія ударів по Харкову. Ворог цілить по об'єктах критичної інфраструктури. Можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням. Про жертви та руйнування інформація поки уточнюється", - зазначив Терехов.

За його словами, всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу.

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За повідомленням Синєгубова, російські війська вночі завдали по Харкову близько 10 ударів.