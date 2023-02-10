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Удар по Хмельницькій області: дрон-камікадзе атакував критичну інфраструктуру

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Київ, П'ятниця 10 лютого 2023 07:58
Удар по Хмельницькій області: дрон-камікадзе атакував критичну інфраструктуру Фото: російські війська вночі атакували Хмельницьку область дроном-камікадзе (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, атакували Хмельницьку область за допомогою дрона-камікадзе, виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"Вночі ворог вкотре атакував нашу країну "Шахедами". Близько 04:00 ранку сталося потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

За його словами, внаслідок атаки російськими безпілотниками, на щастя, обійшлося без потерпілих.

Удар по Хмельницькій області: дрон-камікадзе атакував критичну інфраструктуру

Раніше повідомлялося, що російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, завдали ударів по Харкову та Запоріжжю. Зокрема, у Запоріжжі за годину було зафіксовано понад 10 вибухів.

Нагадаємо, що ввечері 9 лютого Росія запустила територією України безпілотні літальні апарати. Дрони були помічені у напрямі Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

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