В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К
Масштабна повітряна тривога у понеділок, 14 липня, охопила всю Україну. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К", - повідомили Повітряні сили.
Там також швидкісна ціль на Херсонщині, курсом на захід
"Швидкісна ціль на Кароліно-Бугаз/Овідіополь", - написали військові.
Карта повітряних тривог станом на 14:20
Обстріл України 14 липня
Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, російські війська завдали удару по території Шевченківської громади.
Як повідомили в ОВА, під ворожу атаку потрапило село Борівське. За попередніми даними, ворог застосував керовану авіаційну бомбу (КАБ).
Росіяни атакували місто Златопіль дронами-камікадзе. Унаслідок удару загинула одна людина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.