В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Масштабна повітряна тривога у понеділок, 14 липня, охопила всю Україну. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К", - повідомили Повітряні сили. Там також швидкісна ціль на Херсонщині, курсом на захід "Швидкісна ціль на Кароліно-Бугаз/Овідіополь", - написали військові. Карта повітряних тривог станом на 14:20