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В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Понеділок 14 липня 2025 14:29
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В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К Фото: Повітряна тривога в Україні 14 липня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Масштабна повітряна тривога у понеділок, 14 липня, охопила всю Україну. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К", - повідомили Повітряні сили.

Там також швидкісна ціль на Херсонщині, курсом на захід

"Швидкісна ціль на Кароліно-Бугаз/Овідіополь", - написали військові.

Карта повітряних тривог станом на 14:20

В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Обстріл України 14 липня

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, російські війська завдали удару по території Шевченківської громади.

Як повідомили в ОВА, під ворожу атаку потрапило село Борівське. За попередніми даними, ворог застосував керовану авіаційну бомбу (КАБ).

Росіяни атакували місто Златопіль дронами-камікадзе. Унаслідок удару загинула одна людина.

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Війна в Україні Російська Федерація Повітряна тривога
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