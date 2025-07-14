В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К
Масштабная воздушная тревога в понедельник, 14 июля, охватила всю Украину. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ31К", - сообщили Воздушные силы.
Там также скоростная цель на Херсонщине, курсом на запад
"Скоростная цель на Каролино-Бугаз/Овидиополь", - написали военные.
Карта воздушных тревог по состоянию на 14:20
Обстрел Украины 14 июля
Напомним, в понедельник, 14 июля, российские войска нанесли удар по территории Шевченковской громады.
Как сообщили в ОВА, под вражескую атаку попало село Боровское. По предварительным данным, враг применил управляемую авиационную бомбу (КАБ).
Россияне атаковали город Златополь дронами-камикадзе. В результате удара погиб один человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.