В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога в понедельник, 14 июля, охватила всю Украину. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

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Обстрел Украины 14 июля

Напомним, в понедельник, 14 июля, российские войска нанесли удар по территории Шевченковской громады.

Как сообщили в ОВА, под вражескую атаку попало село Боровское. По предварительным данным, враг применил управляемую авиационную бомбу (КАБ).

Россияне атаковали город Златополь дронами-камикадзе. В результате удара погиб один человек.

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