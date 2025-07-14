ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Понедельник 14 июля 2025 14:29
UA EN RU
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К Фото: Воздушная тревога в Украине 14 июля (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Масштабная воздушная тревога в понедельник, 14 июля, охватила всю Украину. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ31К", - сообщили Воздушные силы.

Там также скоростная цель на Херсонщине, курсом на запад

"Скоростная цель на Каролино-Бугаз/Овидиополь", - написали военные.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:20

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Обстрел Украины 14 июля

Напомним, в понедельник, 14 июля, российские войска нанесли удар по территории Шевченковской громады.

Как сообщили в ОВА, под вражескую атаку попало село Боровское. По предварительным данным, враг применил управляемую авиационную бомбу (КАБ).

Россияне атаковали город Златополь дронами-камикадзе. В результате удара погиб один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Воздушная тревога
Новости
Цель №1 для Кита Келлога: что спецпредставитель Трампа будет делать в Украине
Цель №1 для Кита Келлога: что спецпредставитель Трампа будет делать в Украине
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом