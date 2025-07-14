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Росія вдарила по Харківщині КАБами: є загиблий, четверо поранених

Понеділок 14 липня 2025 12:04
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Росія вдарила по Харківщині КАБами: є загиблий, четверо поранених Фото: Атака КАБом на Шевченківську громаду (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Унаслідок російського авіаудару по селу Харкіщини загинула одна людина. Ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У понеділок, 14 липня, російські війська завдали удару по території Шевченківської громади.

Як повідомили в ОВА, під ворожу атаку потрапило село Борівське. За попередніми даними, ворог застосував керовану авіаційну бомбу (КАБ).

Синєгубов зазначив, що внаслідок влучання загинула одна людина.

Ще четверо цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості - усіх госпіталізували, лікарі надають постраждалим необхідну медичну допомогу.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, 7 червня, близько 17:35, російські окупанти завдали 4 удари керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.

У Шевченківському районі ворог влучив по дитячій залізниці, у Київському - по приватних будинках. Як результат, пошкоджено: дві будівлі дитячої залізниці та 4 вагони, 2 приватні будинки і господарчу споруду.

Спочатку було відомо про 18 постраждалих. Однак згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харкові понад 40 постраждалих. Він назвав ці дії РФ "черговим звірячим вбивством".

Фото наслідків атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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